شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: آثار فيروس كورونا ستستمر لعقود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن آثار فيروس كورونا ستستمر لعقود، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.
بدورها أطلقت شركة مودرناModerna وفايزرPfizer تجربتين على 30 ألف متطوع للقاحات فيروس كورونا COVID-19، يمكن أن تمهد الطريق للموافقة التنظيمية والاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية هذا العام.
من جانبها، قالت شركة الأدوية البريطانية استرازينيكاAstraZeneca ، إنها ستبدأ تجارب أمريكية واسعة النطاق هذا الصيف للقاحها، كما بدأت حكومة الولايات المتحدة فى الاستعداد لتوزيع اللقاحات، بما في ذلك التحدث إلى الشركات الخاصة حول تطوير التكنولوجيا لتتبع انتشارها ومراقبة من يتسلمها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: آثار فيروس كورونا ستستمر لعقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.