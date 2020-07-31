شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: آثار فيروس كورونا ستستمر لعقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن آثار فيروس كورونا ستستمر لعقود، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

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بدورها أطلقت شركة مودرناModerna وفايزرPfizer تجربتين على 30 ألف متطوع للقاحات فيروس كورونا COVID-19، يمكن أن تمهد الطريق للموافقة التنظيمية والاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية هذا العام.

من جانبها، قالت شركة الأدوية البريطانية استرازينيكاAstraZeneca ، إنها ستبدأ تجارب أمريكية واسعة النطاق هذا الصيف للقاحها، كما بدأت حكومة الولايات المتحدة فى الاستعداد لتوزيع اللقاحات، بما في ذلك التحدث إلى الشركات الخاصة حول تطوير التكنولوجيا لتتبع انتشارها ومراقبة من يتسلمها.