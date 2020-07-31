شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: بناء آيا صوفيا بالعاصمة الإدارية وتسريب نتائج الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 31 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا نتائج قالوا إنها لطلاب لثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، لكن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة مطلقا لما يتم تداوله.

الوزارة أشارت إلى أنها ستعلن عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، مطالبة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

كما رصد موقع فالصو، تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، تغريدة مصحوبة بصورة للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس أركان الجيش السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق، وزعم كاتب التغريدة أن الرئيس السيسى يقول أن مصر ستشرع فى بناء كنيسة تحمل اسم آيا صوفيا تعاطفًا مع مسيحى العالم فى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 20 مليون جنيه.

Advertisements

بالبحث عن حقيقة تلك التصريحات المنسوبة إلى الرئيس السيسى، تبين أنه لا أساس لها من الصحة، وبمزيد من البحث تبين أن التصريحات مزيفة وأن الرئيس السيسى لم يدل بأى تصريحات بهذا الشكل، ولم تتحدث أى وسيلة إعلامية مصرية مؤخرًا، عن بناء كنيسة باسم آيا صوفيا، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أن الصورة المنشورة مع التصريحات المزيفة، قديمة تجمع الرئيس السيسى مع رئيس الأركان السابق الفريق محمود حجازى ورئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، أى قبل قرار أردوغان بتحول متحف أيا صوفيا لمسجد، الأمر الذى يؤكد زيف التصريح المتداول.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، انتشار شائعة إقامة صلاة الجمعة اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، فى المساجد، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، لكنه بالبحث تبين أنه لا أساس لذلك من الصحة.

وتبين أن وزارة الأوقاف، أكدت على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد باستمرار غلق المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر، مؤكدة أنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق فى وعى وثقافة المصلين.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الجمعة، انتشرت على السوشيال ميديا الكثير من الأنباء حول فتح الشواطئ العامة فى محافظة الإسكندرية للمواطنين خلال أيام عيد الاضحى، وهو ما نفاه اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مؤكدا أن هناك 61 شاطئ على امتداد 65 متر مغلقة تمامًا بأوامر من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف رشاد، فى تصريحات إعلامية، أن الشواطئ الخاصة بالمنشآت السياحية والفنادق فقط هى المفتوحة نتيجة اجتيازها الاشتراطات التى وضعتها وزارة السياحة، مؤكدا أن كافة المساحات الشاطئية مغلقة تماما لحين انتهاء إجازة العيد حفاظًا على صحة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.