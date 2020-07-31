شكرا لقرائتكم خبر عن مجزر البساتين يعدم عجل وخروف من أضاحى المواطنين لإصباتهما بالحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى رمضان مدير عام المجزر الآلي بالبساتين، أن المجزر استقبل حتى الأن نحو 120 عجل بقرى، و10 عجول جاموس، و200 رأس ضأن تقريبا، وذلك منذ صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع فتح المجازر بالمجان.

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وأضاف مدير عام مجزر البساتين، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن المجزر شهد اليوم إقبالا كبير من المواطنين مشيرا إلى أنه تم غسيل وتطهير المجزر لاستقبال أضاحى الأهالى ، مؤكدا أنه تم اعدام "عجل وخروف " بعدما تبين إصابتهما بالحمى ، مشيرا الى أن هناك إرشادات هامة يجب اتباعها لضمان أفضل جودة للحوم الأضاحى، بداية من اختيار الذبيحة الجيدة، ومنع الأكل عن الحيوان في ليلة الذبح مع كثرة تقديم المياه له، وبعد الذبح يتم ترك الحيوان لتصفية الدم لضمان جودة اللحم، ويتم تبريد اللحم بعد تقطيعه سواء عن طريق تركه في الهواء بعيدا عن الشمس أو لفه بقطعة قماش مبللة وعقب عملية تبريد اللحم يتم وضعه في أكياس فى الفريزير .