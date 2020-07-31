شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ ذبح أضاحى "الصكوك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف مقطع فيديو عبر موقعها الإلكترونى لمراحل ذبح أضاحى الصكوك ، حيث انطلقت أعمال الذبح اليوم عقب صلاة العيد .

وكان الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، أكد أن عملية ذبح أضاحي الأوقاف ستنطلق مباشرة من مجزر أبي سنبل عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

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وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن 23 مديرية أوقاف حققت، أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م، لافتة إلى مديرية أوقاف القاهرة حققت (9527) صكًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بنهاية يوم عرفة لعام 1441هـ / 2020م، لتصبح بذلك صاحبة المركز الأول في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، بإجمالي مبلغ (17148600) جنيه تليها مديريات: الإسكندرية فالجيزة فالقليوبية فالغربية.