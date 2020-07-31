شكرا لقرائتكم خبر عن مسيحى بعد ذبحه أضاحى وتوزيعها على جيرانه لـ"الخليج 365": نحن نسيج واحد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحن نسيج واحد، فى وطن واحد، هكذا قال رومانى أبو ذكرى، أحد سكان العمرانية، بعدما أقدم اليوم على ذبح 3 أضاحى وتوزيعها على الفقراء بمنطقة العمرانية فى الجيزة، حيث محل إقامته.

قال أبو ذكرى لـ"الخليج 365"، يجب أن نشارك إخوتنا فى الوطن فى كل اللحظات، فنحن نسيج واحد فى وطن واحد، متابعا، لماذا لا نقوم بعمل يدخل الفرحة على الناس، خاصة الفقراء، فهم الأكثر احتياجا.

وخلال ذبح الأضاحى، تجمع المسلمون والمسيحيون على حد سواء للمشاركة والمساعدة فى عملية الذبح تجسيدا لمعانى الوحدة الوطنية، وقد أكد "أبو ذكرى" أن عيد الأضحى هذا العام يأتى فى ظروف صعبة بعد أزمة كورونا، وتوزيع الأضاحى على الفقراء يعد شعور من المواطنين ببعضهم البعض.



مسيحى يذبح أضاحي العيد

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مسيحى يذبح أضاحي العيد



مسيحى يذبح أضاحي العيد



