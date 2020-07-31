شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية تؤمن الفتيات من التحرش بوسط البلد فى احتفالات العيد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت قوات من الشرطة النسائية فى شوارع وسط البلد فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، تحت قادت اللواء نشوى محمود مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، فى حملة لتأمين محيط دور السينما فى القاهرة. وتنتشر الشرطة النسائية فى الشوارع بأعداد كبيرة لمنع تعرض الفتيات والسيدات لأية مضايقات أو تحرش. وحرصت قوات الشرطة النسائية خلال تأمين احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك على ارتداء الماسك الطبى للوقاية من فيروس كورنا .

عيد الأضحى

الشرطة النسائية

الشرطة النسائية تؤمن السينمات فى العيد Advertisements

الشرطة النسائية تؤمن السينمات فى عيد الأضحى

الشرطة النسائية تؤمن السينمات

الشرطة النسائية تؤمن سينمات وسط البلد فى أول أيام العيد

الشرطة النسائية تؤمن سينمات وسط البلد

الشرطة النسائية

الشرطة تؤمن السينمات

الشرطة

تذاكر السينمات

شباك التذاكر

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