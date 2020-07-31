شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بكوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب شمس غدا السبت 01 أغسطس 2020 وبداية الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى فى ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

إن وقوع القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض فى الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالى 380,000 كيلومتر فقط فى حين أن المشترى يبعد أكثر من 624,698,467 كيلومتر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المشترى رابع المع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصدة من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التى تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

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وخلال ساعات الليل سوف تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج- ففى كل ساعة يقطع القمر حوالى نصف درجة نحو الشرق وفى كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية فى دائرة البروج.

لذلك فى اليوم التالى سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشترى مندفعا نحو الشرق وهى حركته الطبيعية فى مدارة حول الأرض.