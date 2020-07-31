ضبط صاحب قاعة أفراح لقيامه بتنظيم عقد قران في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط صاحب قاعة أفراح لقيامه بتنظيم عقد قران. كانت أجهزة الأمن بالشرقية ضبطت صاحب قاعة أفراح– مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ لإقامته "عقد قران".. مخالفاً قرار رئيس مجلس الوزراء. وفور وصول القوات لمكان الواقعة انصرف الأهالي المتواجدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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