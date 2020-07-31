في يوم واحد.. تنفيذ 65 ألف حكم قضائي وضبط 30 ألف مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 24 قطعة سلاح ناري، 111 قضية مخدرات وتنفيذ 65282 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط 18 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (326) دراجة نارية مخالفة، (30558) مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 95 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.