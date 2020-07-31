مباحث التموين تشن حملة مكبرة لضبط المخالفات خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت مباحث التموين جهودها؛ لضبط الأسعار في الأسواق، والتصدي لجشع التجار وأصحاب المخازن.

وأثمرت جهود الحملات بقيادة العقيد طاهر خليل، رئيس قسم التحريات بمباحث التموين، بالاشتراك مع الجهات المعنية من تحقيق النتائج التالية ضبط مسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية وعُثر بداخل المصنع على (1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن- 2 طن مخلل- 750 كيلو جرام توابل- 500 كيلو جرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وضُبط مسئول مصنع مصنعات لحوم " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته 1,470 طن لحوم , 200 كيلو فول صويا , 10 كيلو ألوان صناعية ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ضبط مسئول مصنع للمأكولات " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته( 3,655 طن لحوم معبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأثمرت الجهود عن ضبط مسئول مصنع لحوم بيف بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (4,160 طن لحوم، مفروم دواجن، هياكل دواجن، 300 كيلو لانشون) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مسئول مصنع مصنعات لحوم " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 925 كيلو لحوم ودهون ) مجهولة المصدر ومعبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ ومدة الصلاحية , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

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ونجحت الحملات في ضبط مسئول سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته ( 525 كيلو لحوم , 236 كيلو كبده ) مجهولة المصدر تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطري وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محل جزارة بدائرة قسم شرطة الحدائق لحيازته 20 كيلو لحوم , 8 كيلو كبده تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطري وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها , بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وفي الأميرية تم ضبط مالك محل جزارة بدائرة قسم شرطة الأميرية لحيازته 18 كيلو لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطري وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.