الإفراج بالعفو عن 770 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أفرج قطاع السجون عن 770 سجين تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيل من بينهم.. وذلك اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020.

يأتي ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء، حيث بلغ إجمالي من تم الإفراج عنهم بالعفو (الرئاسي – الشرطي) خلال الفترة من 10 مارس 2020 حتى الآن (19615) نزيل.