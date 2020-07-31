مخدرات بملايين.. ضبط تشكيل عصابي بـ 4 آلاف قرص مخدر و30 طربة حشيش بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، عناصر تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالفيوم، بحوزتهم 4000 قرص مخدر و30 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجهم في عيد الأضحى.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط 3 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية" كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدائرة مركز شرطة إطسا، وبحوزتهم 4000 قرص مخدر لعقاري "تامول، ترامادول"، 30 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 3 كيلو جرام " ومبلغ مالي، 3 هواتف محمول.
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2100000) اثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريبا.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .
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