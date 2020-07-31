ضبط 46 شخصاً لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 46 شخصا لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء على مستوى الجمهورية وتم اتخذا الاجراءات القانونية حيالهم خلال 24 ساعة الأخيرة. جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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