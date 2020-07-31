بعد واقعة الساحل الشمالي.. التنمية المحلية تصدر بيانًا بشأن ارتداء "البوركيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة سبق وطلبت من المحافظات الساحلية بالتنبيه على الفنادق والقرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعي "البوركيني" طالما أنه ليس مصنوعاً من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية على الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية.

وقال شعراوي، في بيان، الجمعة، إن المحافظين على تواصل مستمر مع أصحاب وملاك الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية الخاضعة لإشراف المحافظات، للتأكيد من تلك الضوابط، والتي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك رداً على ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ عدة أيام حول منع نزول سيدة بالمايوه الشرعي "البوركيني" في حمام السباحة الخاص بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

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وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه وجه المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في القرى والمنتجعات السياحية الخاضعة لها.

وشدد شعراوي على ضرورة استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام عيد الأضحى وعدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة تواجد دوريات أمنية بالتنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن لمنع نزول المواطنين للشواطئ العامة حرصاً على سلامتهم.

وأكد شعراوي، أهمية التزام القرى السياحية والفنادق والمنتجعات الموجودة بالمحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ وحمامات السباحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، لافتاً إلى ضرورة قيام اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات بالمرور والتفتيش لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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