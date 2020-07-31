بعد واقعة "أذان المغرب قبل موعده".. ما العقوبة التي تنتظر المسئولين عن تلك المخالفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت إذاعة القران الكريم اعتذرا لمستميعها مساء أمس عن خطأ إذاعة أذان المغرب اليوم قبل موعده بـ4 دقائق.

وقالت الإذاعة في بيان لها بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مستمعونا الكرام.. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.. نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة أذان المغرب اليوم قبل موعده بـ4 دقائق وهو خطأ بشري غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار.

وقال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه تمت إحالة جميع المسؤولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق العاجل، مشيرًا في تصريحات لمصراوي إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن تلك الواقعة.

وفيما يتعلق بتلك المخالفة، حددت لائحة الجزاءات الصادرة من الهيئة الوطنية للإعلام بتاريخ 5 سبتمبر 2019 العقوبات المتوقعة في مثل تلك الحالة كالتالي:

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أولاً: فيما يتعلق بالتحقيق نفسه ذكرت اللائحة في مادتها الثانية، أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة المحقق المختص، ويتم إثبات ذلك في محضر تحقيق ويكون القرار بتوقيع الجزاء مسببًا.. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز 3 أيام بموجب تحقيق شفهي، على أن يُثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

ثانيًا: حدد الباب الثالث من لائحة الجزاءات، أشكال الجزاءات وفق المادتين 8 و9 لأشكال المخالفات المشابهة لحالة إذاعة الأذان قبل موعده كالتالي:

ونصت المادة 8 على شكل المخالفة المتمثلة في: التأخير في بدء الإرسال أو إنهائه قبل الموعد المحدد، بحيث تكون العقوبة لأول مرة خصم من 4-8 أيام، وثاني مرة من 9-15 يومًا، والمرة الثالثة من 16 يومًا إلى شهر خصم.

كما نصت المادة 9 على مخالفة الإهمال أو التقصير في أداء الوظيفة المكلف بها، بحيث تكون العقوبة لأول مرة خصم يومين، والمرة الثانية من 3-7 أيام، والمرة الثالثة من 8-15 يومًا.