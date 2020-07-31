أخبار مصر | بيان مهم من وزير التنمية المحلية بشأن ارتداء البوركيني بحمامات السباحة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان مهم من وزير التنمية المحلية بشأن ارتداء البوركيني بحمامات السباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه علي الفنادق والقرى السياحية الخاضعة لها بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة أو الشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعى "البوركيني".

وأكد شعراوي أنه يسمح بالبوركيني طالما يصنع من مواد ليس لها تأثير أو ضرر علي طبيعة المياه ولا يسبب آثارًا سلبية علي الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحي.

وقال شعراوي أن المحافظين علي تواصل مستمر مع أصحاب وملاك الفنادق والقري والمنتجعات السياحية الخاضعة تحت اشراف المحافظات للتأكيد من تلك الضوابط والتي يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك ردًا علي ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " منذ عدة أيام حول منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى "البوركيني" في حمام السباحة الخاص بأحد القري السياحية بالساحل الشمالي.

كما وجه المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في القري والمنتجعات السياحية الخاضعة لها.

وشدد شعراوي علي ضرورة استمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام عيد الاضحي وعدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، لافتًا الي ضرورة تواجد دوريات أمنية بالتنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن لمنع نزول المواطنين للشواطئ العامة حرصًا علي سلامتهم.

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وأكد شعراوي علي أهمية التزام القري السياحية والفنادق والمنتجعات الموجودة بالمحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ وحمامات السباحة حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين، لافتًا الي ضرورة قيام اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات بالمرور والتفتيش لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات والاشتراطات التي تم اعلانها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفي

وفي سياق آخر، تلقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بشأن متابعة كافة الأوضاع بالمحافظات، خلال اليوم الأول لعيد الاضحي المبارك.

وأوضح اللواء شعراوي، أن الحالة العامة في كافة المحافظات مستقرة حتي ظهر اليوم الجمعة، مؤكدا علي أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن لملف إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة من المواطنين لارتكاب أي مخالفة خلال أيام العيد.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة استمرار توجيه السادة المحافظات للأجهزة المعنية ورؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي علي أراضي الدولة والتعامل معها بحسم علي الفور بالازالة واحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ضرورة متابعة السادة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات علي مدار أيام عيد الاضحي والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في حالة حدوث أي طوارئ.