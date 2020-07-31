أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع توافد المواطنين لذبح الأضاحي بمجزر الوراق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع توافد المواطنين لذبح الأضاحي بمجزر الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد، من خلال رفع درجة الاستعداد في القطاعات والمرافق الحيوية كافة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى أنه تم فتح المجازر لذبح الأضاحي "بالمجان" للأهالي خلال أيام العيد، مع تدعيم المجازر بعدد كافٍ من الأطباء البيطريين المدربين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته أعمال ذبح الأضاحي بمجزر الوراق وتوافد المواطنين على المجزر لذبح الأضاحي، للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة الأضاحي المذبوحة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون للتسهيل على المواطنين، مشيرًا أنه تم تجهيز 23 مجزرا على مستوى المحافظة، تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان.

وتفقد محافظ الجيزة، حالة الشوارع بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية؛ للوقوف على التزام المواطنين بحظر الذبح بالشوارع، موجها رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف الحملات طوال أيام العيد بالتنسيق مع الأجهزة كافة، للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات حظر الذبح بالشوارع والحد من التجمعات مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة.

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كما تفقد محافظ الجيزة، محيط الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها تماما وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم وضعها، حيث تفقد محيط حدائق الاورمان والحيوان وميادين مصطفي محمود والنهضة ولبنان وشوارع جامعه الدول العربية والنيل والجامعة والهرم وشهاب وكورنيش النيل.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وطالب المحافظ، المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والعجوزة.