أخبار مصر | الزراعة تكشف إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية في أول أيام عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة تكشف إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية في أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، عن إجمالي حالات التعدي في أول ايام عيد الاضحي، حيث بلغت 12 حالة على مساحة 9 قراريط تم إزالتها بالكامل بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وجاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه الوزير من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والذي أعده الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن محافظتي المنوفية والقليوبية جاءت في المركز الأول ب 4 حالات لكل محافظة ثم حالتين في سوهاج وحالة واحدة في الغربية والأقصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية إنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتم التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية وانه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي وتلقى الشكاوى والتعامل الفوري معها مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية تجنبا للعقوبة والاحالة للنيابة العسكرية.

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وفي سياق آخر، كشف الدكتور سيد عبيد مدير الطب البيطري بالقاهرة ب وزارة الزراعة، عن تحقيق رقما قياسيا بمجازر القاهرة خلال شهر يوليو، حيث قامت بذبح حوالي 100 ألف رأس ماشية منهم 70 ألف في مجزر البساتين الذي يعد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عبيد إن محافظ القاهرة خلال زيارته اليوم للمجزر وجه الشكر إلى وزارة الزراعة وأشاد بدور الأطباء البيطريين في الفحص والتفتيش على اللحوم من أجل سلامة الغذاء حفاظا على حياة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إن حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم خلال الشهر الجاري ساهمت في ضبط 48 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتحرير 147 محضر مخالفة الأمر الذي ساهم في الحد من الذبح خارج المجازر واستقبالها لهذا العدد الكبير من رؤوس الماشية مؤكدا على تقديم ذبح الاضاحي والفحص الطبي مجانا للمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.