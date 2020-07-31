مصر | مواصلة جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.



قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1127) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.



الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة



أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1120) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية،إستيلاء على أموال الدعم ).



الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11549) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية) عن ضبط (224) قضية متنوعة. الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (122) قضية فى مجال "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".



الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة – إحتيال مصرفى".