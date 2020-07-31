مصر | ضبط 1382 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الواقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1382 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات الواقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1382 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.