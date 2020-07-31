مصر | ضبط 111 قضية مخدرات وتنفيذ 65282 حكما قضائيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 24 قطعة سلاح نارى، بحوزة 22 متهم).. وذلك على النحو التالى:

بندقية آلية(3) بنادق خرطوش.

طبنجة.

(19) فرد محلى.

(33) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (163) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (65282) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(208) حكم جناية.

(21426) حكم حبس جزئى.

(4376) حكم حبس مستأنف.

(30921) حكم غرامة.

(8351) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (111) قضية مخدرات بحوزة (122) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8،400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (6،775 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،275 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (245 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (90 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (982 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (20 جرام).

عدد (1245) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (28) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (326) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (30558) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (95) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (نجار مسلح – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديرية أمن الدقهلية أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (10 فرد محلى – دراجة نارية – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول باستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد ابتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.