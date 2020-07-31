مصر | ننشر جهود مباحث التموين في ضبط القضايا المتنوعة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر جهود مباحث التموين في ضبط القضايا المتنوعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التي تتعلق بالسع الغذائية ومكافحة جرائم الغش التجارى وحيازة السلع والمواد مجهولة المصدر وكذا تشديد الرقابة على القطاعات الدوائية ومكافحة جرائم حجب السلع بقص رفع أسعارها، من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (مسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص") بدائرة قسم شرطة القطامية.. وعُثر بداخل المصنع على (1،300 طن مقطعات لحوم ودواجن- 2 طن مخلل- 750 كيلو جرام توابل- 500 كيلو جرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط ( مسئول مصنع مصنعات لحوم " بدون ترخيص " ) بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 1،470 طن لحوم، 200 كيلو فول صويا، 10 كيلو ألوان صناعية ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط ( مسئول مصنع للماكولات " بدون ترخيص " ) بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته( 3،655 طن لحوم ) معبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط ( مسئول مصنع لحوم بيف " بدون ترخيص " ) بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 4،160 طن لحوم، مفروم دواجن، هياكل دواجن، 300 كيلو لانشون ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط ( مسئول مصنع مصنعات لحوم " بدون ترخيص " ) بدائرة قسم شرطة القطامية.. لحيازته ( 925 كيلو لحوم ودهون ) مجهولة المصدر ومعبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ ومدة الصلاحية، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط (مسئول سوبر ماركت) بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته (525 كيلو لحوم، 236 كيلو كبده) مجهولة المصدر تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط (مالك محل جزارة) بدائرة قسم شرطة الحدائق لحيازته (20 كيلو لحوم، 8 كيلو كبده) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط (مالك محل جزارة) بدائرة قسم شرطة الأميرية لحيازته (18 كيلو لحوم) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطرى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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