شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن البحيرة يزور المحافظ للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى مكتبه، على رأس وفد من قيادات مديرية الأمن، لتقديم التهنئة للمحافظ بعيد الاضحى المبارك.

وقدم مدير الأمن التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الاضحى المبارك معبرًا عن أمنياته بأن يعم الأمن والأمان مصر الحبيبة.

رحب المحافظ بمدير مدير الأمن ومرافقيه، وعبر عن أمنياته له بالتوفيق فى مهمته الجديدة، مؤكدًا على دور رجال الأمن فى تنفيذ القانون، وحماية المنشأت والحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين.