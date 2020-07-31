شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا للأطفال.. الوحدات المحلية في البحيرة توزع الحلوى بالشوارع ودور الرعاية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزَّعت جميع الوحدات المحلية فى محافظة البحيرة، الهدايا والحلوى على الاطفال المارين بالشوارع، وكذلك الأطفال فى دور الرعاية الاجتماعية بغرض رسم البهجة والسرور على وجوههم، وذلك بحسب بيان إعلامى صادر على المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة.

يتقدم اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة،بالتهنئة لمواطني محافظة البحيرة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعبر عن أمنياته أن يعيد الله تلك الأيام على المواطنين ومصر الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والأمن والأمان.

الوحدات المحلية فى البحيرة توزع هدايا على الأطفال بالشوارع ودور الرعاية

الوحدات المحلية فى البحيرة توزع هدايا على الأطفال بالشوارع ودور الرعاية

الوحدات المحلية فى البحيرة توزع هدايا على الأطفال بالشوارع ودور الرعاية

الوحدات المحلية فى البحيرة توزع هدايا على الأطفال بالشوارع ودور الرعاية