شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمة «رانيا».. جزارة بدرجة امتياز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لعدة سنوات لا تمر أيام عيد الأضحى في منطقة بحري الشهيرة بالإسكندرية، إلا وتظهر مرتدية الـ «كذلك» وممسكة بالخنصر بأسنانها أثناء عملية ذبح وتقطيع الأضاحي بأحد محلات الجزارة حتى أصبحت أحد معالم الحي الشهير.

رانيا رشوان أو «المعلمة رانيا» كما اعتاد الزبائن وزملاءها في العمل مناداتها، لم يكن طريقها إلى عالم الجزارة سهلا ولكنها قبلت التحدي واتقنت المهنة على أيدي جزارين محترفين .

البداية كانت منذ 9 سنوات للبحث عن مورد رزق لمواجهة الإنفاق على الأسرة، لذلك لجأت للعمل «طباخة» بأحد المطاعم ولكنها انجذبت إلى عالم الجزارة لأنها وجدت فيه ما يشبه شخصيتها في التحدي والجرأة فطلبت من زملائها في المطعم أن تتعلم مهنة الجزارة، وما هي إلا أيام حتى اتقنتها وأقبلت على «الذبيحة» بكل ثقة وبعد دقائق معدودة كانت معلقة كاملة السلخ جاهزة للتقطيع، وهو ما أذهل الجميع، وعلى الفور أطلقوا عليها «المعلمة رانيا» لتلتحق بعد ذلك بأحد محلات الجزارة الشهيرة.

«العمل مش عيب..جلوس الشباب على المقهى هو اللي عيب»، هذا هو الشعار الذي رفعته رانيا في وجه جميع المستغربين من امتهانها مهنة الجزارة، بما يتعارض مع الأنوثة بوجه عام، عبارة صغيرة تعكس إيمان المعلمة رانيا، بالمثابرة وإعلاء قيمة العمل، لتون صفعة لطابور الكسالى والعاطلين لعلهم يستفيقون ويأكلوا من كد أيديهم.