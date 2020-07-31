شكرا لقرائتكم خبر عن «الحالة مستقرة».. وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً عن أوضاع المحافظات أول ايام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة كل الأوضاع بالمحافظات خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وقال شعراوي، في تصريحات، الجمعة، إن التقرير أشار إلى أن الحالة العامة في كافة المحافظات مستقرة حتى ظهر اليوم الجمعة، مؤكدا على أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن لملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة من المواطنين لارتكاب أي مخالفة خلال أيام العيد.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار توجيه السادة المحافظات للأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي على أراضي الدولة والتعامل معها بحسم على الفور بالازالة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة متابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار أيام عيد الأضحى والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في حالة حدوث أي طوارئ.

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