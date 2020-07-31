«الداخلية» ترسل مندوبا لتقديم واجب العزاء لأسرة طبيب الغلابة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسلت وزارة الداخلية، الجمعة، مندوبًا عن وزير الداخلية لتقديم العزاء لأسرة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي في مدينة طنطا.
وأوفدت الوزارة مندوبًا رسميًا لتقديم العزاء إلى أسرة الطبيب الراحل تقديرا من وزارة الداخلية ومديرية أمن الغربية للدور الكبير الذي قدمه طبيب الغلابة إلى الإنسانية.
كان الدكتور مشالى قد توفي الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 76 عاما وسط حالة من الحزن بين محبيه في مختلف محافظات مصر.
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