شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 296 أضحية في مجازر القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد إسماعيل، مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، إن مجازر المحافظة البالغة 30 مجزرا استقبلت 296 رأس ماشيه حتى الآن كأضاحى من المواطنين، وتم ذبحها بالمجازر، مؤكدا أن جميع الذبائح تخضع لإشراف بيطرى من الأطباء البيطريين والوحدات المحلية ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر.

وأوضح إسماعيل أنه تم وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد،كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة العيد لمنع الذبح خارج المجازر وفى الطرقات والأسواق