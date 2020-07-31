شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية الذبح الشرعى لأضاحى الأوقاف بإشراف بيطرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق عملية الذبح الشرعى لأضاحى الأوقاف بمجزر أبى سنبل، اليوم الجمعة الأول من ذي الحجة، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع وكل عام والجميع بخير.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن عملية الذبح تتم بحضور الدكتور محمد عزت مدير أوقاف أسوان نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية وعدد من الأطباء البيطريين.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

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واختتمت الوزارة قائلة: "شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية"