شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد محيط حدائق الأورمان والحيوان لمتابعة إجراءات العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد فى كافة القطاعات والمرافق الحيوية خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه تم فتح المجازر لذبح الأضاحى "بالمجان "للأهالى خلال أيام العيد مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن التوجيه بحظر ذبح الأضاحى بالشوارع والأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع لاقى استجابة من المواطنين فى أول يوم للعيد.

تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته أعمال ذبح الأضاحى بمجزر الوراق وتوافد المواطنين على المجزر لذبح الأضاحى وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة وضمان سلامة الاضاحي المذبوحة مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون للتسهيل علي المواطنين مشيرا أنه تم تجهيز 23 مجزر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان .

وتفقد محافظ الجيزة حالة الشوارع بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة والعمرانية للوقوف علي التزام المواطنين بحظر الذبح بالشوارع موجها رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف الحملات طوال ايام العيد بالتنسيق مع كافه الاجهزة للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات حظر الذبح بالشوارع والحد من التجمعات مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة .

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كما تفقد محافظ الجيزة محيط الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها تماما وفقا للإجراءات الاحترازية التي تم وضعها حيث تفقد محيط حدائق الاورمان والحيوان وميادين مصطفي محمود والنهضة ولبنان وشوارع جامعه الدول العربية والنيل والجامعة والهرم وشهاب وكورنيش النيل .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدا على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وطالب راشد المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء احياء جنوب الجيزة والعجوزة.