شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم 6 نصائح للوقاية من كورونا أثناء توزيع لحوم أضحية العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين الآخرين عند توزيع لحوم أضحية العيد للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة :"عند توزيع لحم أضحية العيد، التزم بمسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين للوقاية من الإصابة بكوفيد 19".

على صعيد آخر، كشفت منظمة الصحة العالمية أنه بمناسبة عيد الأضحى، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أن هناك أدلة على إمكانية انتقاله من البشر إلى الحيوانات، لذلك تضع منظمة الصحة العالمية بعض الخطوات المهمة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال عيد الأضحى.

وبالتالى عند شراء وذبح وتوزيع الأضحية عليك مراعاة الخطوات التالية:

أولا: اتبع تدابير السلامة بتجنب التكدس، وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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ثانيا: لا تقم بذبح الأضحية بالمنزل.

ثالثا: لا تشترى الأضحية التي يبدو أنها مريضة.

رابعا: فكر في الاستعانة بالمؤسسات المركزية لتجنب التكدس.

خامسا: حدد أحد أفراد الأسرة ليكون مسئولا عن القيام بالذبح .

سادسا: التزم التباعد البدنى وغسل اليدين بطريقة سليمة على مدار عملية الذبح" التجميع والتعبئة والتخزين والتويع".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصت بإعطاء الأولوية للسفر الأساسي لحالات الطوارئ والأعمال الإنسانية، وسفر الموظفين الأساسيين والعودة إلى الوطن حيث أجبرت موجة جديدة من الإصابات فى أجزاء كثيرة من العالم العديد من البلدان على إعادة فرض بعض القيود على السفر.