شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بخمس رحلات أسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الجمعة رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام أسبوعين بسبب جائحة كورونا، وقالت مصادر في الشركة إن الرحلات بين القاهرة وفيينا ستجرى بنحو 5 رحلات أسبوعيا . وأشارت هيئة الطيران المدني النمساوية- في بيان لها- أن الحظر الذي كان مفروضا على الرحلات مع 18 دولة قد انتهت صلاحيته اعتبارا من اليوم، مع التشديد على ضرورة الحصول على شهادة طبية حديثة تفيد بالخلو من فيروس كورونا " بي سي أر " يتم تقديمها فى المطار فور الوصول، لافتة إلى استمرار حظر الطيران مع شنغهاي وتل أبيب وعدة ولايات امريكية .

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