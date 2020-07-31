شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الطرق الأكثر زحاما لو ناوى تخرج فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، لفك الزحام المرورى للسيارات خلال عطلة عيد الأضحى، وتم حصر الأماكن الأكثر زحاما بالمحاور لتعيين الخدمات المرورية (الثابتة والمتحركة) اللازمة عليها للعمل على انتظام الحالة ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على الطرق التى يتوقع أن تكون الأكثر زحاما فى عيد الأضحى المبارك.

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الطرق الأكثر زحاما لو ناوى تخرج فى عيد الأضحى (1)



الطرق الأكثر زحاما لو ناوى تخرج فى عيد الأضحى (2)



الطرق الأكثر زحاما لو ناوى تخرج فى عيد الأضحى (3)