شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة ترفع 100 طن مخلفات من مقلب عشوائى بشبين الكوم استجابة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع درجة الاستعداد القصوى خلال اجازة عيد الاضحى بالوزاره وجهازيها استجابت وزارة البيئة على الفور للشكوى الواردة إلى غرفة عمليات الإدارة المركزية للفرع الإقليمي للوزارة بوسط الدلتا والتى تضمنت استغاثة من اهالى قرية سلكا مركز شبين الكوم بالمنوفية بشأن قيام احد المواطنين بتأجير مساحة 16 قيراط اراضى زراعية لإحدى شركات النظافة وتحولت الى مقلب قمامة وتضم مخلفات طبية ، وقام الفرع بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة المنوفية والجهات المعنية وتم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية بكفر المصلحة والاستعانة بمعدات إضافية من مركز ومدينة شبين الكوم واستدعاء الساده الفنيين والمشرفين بالمنطقة التابع لها الشكوى وسرعة البدء فى إزالة اسباب الشكوى.

وأضوحت الوزارة، فى بيان، أنه قد تم رفع حوالى 100 طن من المخلفات ، و تحرير محاضر مخالفة بيئية للمخالف والقائم بتشوين قمامة على الأراضى الزراعية ، وجارى استكمال الاعمال لرفع باقى المخلفات تباعا خلال اجازه عيد الأضحى والتى تقدر بحوالى 150طن . وايضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصوده ، و المتابعة المستمرة للتأكد من إزالة كافة اسباب الشكوى.

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وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت بتشكيل غرف عمليات بالفروع الإقليمية للتدخل السريع لحل المشكلات البيئية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة ، وتشديدها على متابعة الوضع البيئى فى كل محافظات الجمهورية لحظيا من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ووحدة ادارة الأزمات، للوقوف على أية مستجدات تطرأ على الساحة وسرعة التعامل معها ومواجهتها للحد من آثارها السلبية على البيئة