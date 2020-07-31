شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء : فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال أجازة عيد الاضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة ، مشيرا الى أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة و عدم تحميل المواطنين أى أعباء خلال إجازة العيد فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.

و أضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ، لافتاً إلى أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء استعدت لعيد الأضحى لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين و معالجة و مراجعة جميع الخطوط قبل بداية الإجازة الرسمية للعيد.

و أشار حمزة ، إلى أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 22 ألف ميجا وات يومياً ، مشيراً إلى أنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

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ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.