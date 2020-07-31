شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تحرير محاضر لمن يذبح فى الشارع وحملات للرصد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات النظافة بكورنيش الوراق خاصة بمنطقة الجزارين، ورفع مستوى الخدمة بالشارع وبطول كورنيش النيل.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ الجيزة بعدد من شوارع المحافظة من بينها مجزر الوراق، وميدان لبنان وعدد من شوارع مدينة الجيزة، بالتزامن مع اول أيام العيد.

ووجه محافظ الجيزة بتحرير محاضر للمخالفين لقرار الذبح خارج المجازر، مع تكثيف الحملات على مدار اليوم، مشدد على منع التجمعات.

وأكد راشد أن محافظة الجيزة جهزت 23 مجزر لاستقبال المواطنين لذبح الاضاحي بالمجان مع فتحها مجانا أمام الأضاحى.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزاً للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

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وأشار محافظ الجيزة أن المجازر تم تجهيزها من خلال مديرية الطب البيطري والأحياء والمراكز المختصة منتشرين علي مستوى المحافظة حيث تمت أعمال التطهير والتعقيم حفاظاً علي سلامه المترددين كما أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال المواطنين علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان .

وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا" مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا . وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حالة الشوارع والبيئة.

وفي نفس الإطار، أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تزاول تلك الأعمال وفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وتوقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.