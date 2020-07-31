شكرا لقرائتكم خبر عن دير "جبل الطير" يستقبل الزوار الاثنين المقبل مناسبة صوم السيدة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية سمالوط، أن دير السيدة العذراء بجبل الطير، سوف يستقبل الزائرين اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء.

ودعت إيبارشية سمالوط الراغبين في زيارة الدير، الذي يعد إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة، إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة.

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وأعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح الكنائس في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وذلك خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز" الأسبوع الماضى، مؤكدا أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى .