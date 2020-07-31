شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد.. اختار بين أكثر من 13 موقعا أثريا ومتحف متاحة للزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت لن تنعم بإجازة فى أحد المدن الساحلية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، فبإمكانك الاستمتاع بجولة داخل أحد المتاحف أو المواقع الأثرية المنتشرة داخل المحافظات المختلفة، بعد أن تم إعادة فتح بعضها أول يوليو، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ونقدم لك خريطة المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة فى المحافظات المختلفة لاختيار الأقرب لك:

1- متحف النوبة فى أسوان.

2- متحف الأقصر.

3- المتحف المصرى بالتحرير.

4- متحف الفن الاسلامى بالقاهرة

5- المتحف القبطى بالقاهرة.

6- متحف الغردقة فى الغردقة.

7- قصر البارون بالقاهرة.

8- معابد أبو سمبل وفيله بأسوان.

9- الكرنك والاقصر والدير البحرى ومقابر وادى الملوك بالأقصر.

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10- منطقة أهرامات الجيزة.

11- قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

12- متحف مرسى مطروح وكهف روميل فى مرسى مطروح.

13- متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية وقلعة قايتباى.

وتشمل الضوابط :

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار، وقياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، وأن يتم توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

-200 زائر/ ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر/ الساعة بالمتاحف الأخرى، ومن 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).



