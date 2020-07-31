شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة الرئيس السيسى للجالية المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم /الجمعة/ - إن الرئيس السيسى بعث برقية تهنئة للمصريين فى الخارج قال فيها "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج .. أبعث إليكم بأرق التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقى والتقدم والازدهار"، مؤكدا أن الرئيس السيسى دائما ما يحرص على تهنئة أبناء الوطن المغتربين، بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.



وأشار السفير مشرفة، إلى استعداد السفارة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومى 9 و10 أغسطس المقبل بالنسبة للمصريين بالخارج، معربا عن ثقته أن تلك الانتخابات ستشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية بالجزائر.

وأكد السفير مشرفة، أنه يحرص دائما على الالتقاء بأبناء الجالية المصرية فى الجزائر، للتعرف على مشاكلهم، وحلها، وكذلك ممثلى الشركات المصرية العاملة فى الجزائر لدعم نشاطاتهم وبحث دفعها قدما إلى الأمام.



وقال إن السفارة المصرية تتابع أحوال الجالية المصرية فى كل الولايات، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تم تنظيم عدة رحلات لإجلاء العالقين والراغبين فى العودة لمصر، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أى إصابات بالكورونا بين أبناء الجالية المصرية.