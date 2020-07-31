شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعيد فى شرم أو دهب ..استمتع بزيارة المحميات واستفيد من تخفيض الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو بتقضى إجازة العيد فى شرم الشيخ أو دهب، أمامك فرصة ذهبية للاستمتاع بالمحميات الطبيعية المختلفة والمتنوعة المتواجدة فى محافظة جنوب سيناء، والاستفادة من قرار وزارة البيئة بتخفيض الرسوم المقررة علي الأفراد بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50٪ لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر -دون السفاري- حتي نهاية مارس 2021 لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل 2021.

وإليك أبرز أربعة محميات متواجدة فى جنوب سيناء:





- محمية رأس محمد أعلنت منطقة رأس محمد محمية طبيعية في عام 1983 كأول محمية طبيعية في مصر عقب إصدار قانون المحميات الطبيعية الذي حمل رقم 102 لسنة 1983.

وتقع هذه المحمية عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة في الجزء الجنوبي من شبة جزيرة سيناء علي بعد نحو 12 كيلو متراً من مدينة شرم الشيخ ونحو 70 كيلو متر من مدينة الطور.

وتشمل المحمية علي أمثلة لأهم المعالم الجيولوجية في جنوب سيناء من شعاب مرجانية بارزة وسهول غرينية ووديان وجبال جيرية وجرانيتية وكثبان رملية وتسهم هذه المعالم مجتمعة في خلق نظام ايكولوجي صحراوي غني ومتنوع.

المحمية تتمتع بشهرة عالية باعتبارها من أجمل مناطق الغوص في العالم لوجود حفريات بها تتراوح أعمارها ما بين 75 ألف سنة و20 مليون سنة إضافة إلي ثرائها بالشعاب المرجانية والأحياء البرية.

كما تعد منطقة سياحية هامة فيها منطقة شاطئية تصلح للسياحة ومنطقة أشجار المانجروف للبحوث العلمية ومنطقة البركة المسحورة التي تعتمد علي حركة المد والجزر ومنطقة الزلازل القديمة.

وبها نقاط لمشاهدة الشعاب المرجانية والطيور ومناطق الحفريات القديمة .



- محمية سانت كاترين - محمية سانت كاترين

تقع محمية سانت كاترين في نهاية لقاء وادي الإسباعية مع وادي الأربعين علي هضبة مرتفعة تحيطها ارتفاعات شاهقة تتمثل في عدة جبال متباينة الارتفاع هي جبل سانت كاترين أعلي قمة في مصر وجبل موسي وجبل الصفصافة وجبل الصناع وجبل أحر وجبل عباس.

وتتميز هذه الجبال بميول حادة متموجة يصعب الصعود عليها بدون وجود مدقات محددة ، ومحمية سانت كاترين هي محمية فريدة من نوعها في مصر حيث تضم نوعية من المكونات الجديرة بالحماية .

فهي محمية تاريخية ذات تراث حضاري فريد من نوعه يتمثل في دير سانت كاترين بمحتوياته المعمارية وكنوزه الفنية والأثرية ، وبالجبال المقدسة حولها ذات الأهمية الدينية فضلاً عن بعض الآثار الدينية الأخري مثل قبر النبي صالح وقبر هارون .





- محـمـيــــة نـبــــقاعتبرت منطقة نبق محمية طبيعية في عام 1992 .

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وتقع هذه المحمية في المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوي في جنوب سيناء وتبعد المحمية 35 كيلو متراً شمال شرم الشيخ .

وتتمثل أهمية "نبق " في احتوائها علي عدة أنظمة بيئية في وقت واحد فبيئتها تتميز بتنوع فريد يجمع بين البيئة الجبلية والبيئة الصحراوية بكثبانها الرملية عند وادي كيد وبها تجمع مهم من الحيوانات والطيور.

وأشهر حيواناتها الغزلان والتياتل والثعالب والوبر إلي جانب العديد من أنواع القوارض والزواحف.

كما توجد بها كثير من الطيور المقيمة والمهاجرة وأشهرها العقاب النسارية والخواضات و البلشون .





- محمية أبو جــالــومتقع محمية أبو جالوم علي خليج العقبة علي الطريق بين شرم الشيخ وطابا بمنطقة تسمي وادي الرساسة ، وقد أعلنت كمحمية في عام 1992 .

وتتميز هذه المنطقة بطبوغرافية خاصة ونظام بيئي متكامل يجمع بين البيئة الصحراوية والجبلية ومجموعة الوديان التي تتخللها مما يضفي جمالاً خاصاً للمنطقة.

بالإضافة إلي بيئة بحرية غنية بنوعيات رائعة من الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.

كما توجد بالمحمية حياة برية غنية تضم الغزلان والتياتل والثعالب والوبر وأم الريشات والقنفذ الظهري وكثير من القوارض والزواحف.

كما تعيش بها أنواع مختلفة من الطيور كالنسور والعقاب .