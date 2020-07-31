شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: لا تعديل فى مواعيد التشغيل طوال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت شركة المترو، أنه لا تعديل فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة طوال فترة أيام عيد الأضحى، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.

وتعمل شركة المتر طوال فترة عيد الأضحى للخطوط بجداول تشغيل الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

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وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.