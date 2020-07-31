شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار المرور اليومى لرصد أى مخالفات بناء أو تعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة كافة الأوضاع بالمحافظات خلال اليوم الأول لعيد الاضحي المبارك .

وقال اللواء شعراوي ، إن التقرير أشار إلى أن الحالة العامة في كافة المحافظات مستقرة حتي ظهر اليوم الجمعة، مؤكدا على أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن لملف إزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة من المواطنين لارتكاب أي مخالفة خلال أيام العيد .

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة استمرار توجيه المحافظات للأجهزة المعنية ورؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي علي أراضي الدولة والتعامل معها بحسم علي الفور بالازالة واحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء .

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وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة متابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات علي مدار أيام عيد الاضحي والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في حالة حدوث أي طوارئ.