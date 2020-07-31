شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غرف عمليات لمتابعة غلق الشواطئ والمتنزهات فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزارة وغرف عمليات أخرى في المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة فيما يتعلق باستمرار غلق الشواطئ، والمتنزهات.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تكثيف الحملات على الشواطئ وأماكن الخدمات الترفيهية للتأكد من الالتزام بقرارات الغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية تتلقى الشكاوى على أرقام: 27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 22 يوليو الماضى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.