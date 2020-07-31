شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تهنئ المصريين بعيد الأضحى وتشكر من عزاها فى وفاة شقيقتها وزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك، مقدمة الشكر لكل من شاركها العزاء فى وفاة شقيقتها أميمة وزوجها، مؤكدا أن هذه التعازى كانت لها أبلغ الأثر فى نفسها وأطيب المشاعر فى قلبها.

وكتبت الوزيرة، عبر حسابها على فيسبوك: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل من شاركنى برسالة أو برقية أو مكالمة عزاء فى وفاة أختى الحبيبة والغالية أميمة وزوجها الأخ الكريم والعزيز جمال، وقد كانت لتعزيتكم أبلغ الأثر فى نفسى وأطيب المشاعر فى قلبى، فليحفظكم الله لى وصلاً وسنداً وعوناً، أسأل الله الرحمن الرحيم واللطيف أن يشملهما بالرحمة والمغفرة والعفو والرضوان، وأن يرزقهما فسيح جناته وأن يلقياً وجهه الكريم بكل الرضا والحب والود والوفاء".

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وأضافت وزيرة التضامن: "اسأل الله أن يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم ما يسوئكم وأن يحفظكم فى كل وقت وحين، أعظم الله أجركم وجزاكم الله عنا خيـر جزاء، وأتمنى لكم وأسركم الكريمة أياماً مباركة وعيداً سعيداً أعاده الله عليكم وعلينا جميعاً باليمن والبركات".





وكانت الدكتورة نيفين القباج، أعلنت استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الاضحى المبارك، لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأضافت "القباج"، فى تصريحات اأمس الخميس، أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.