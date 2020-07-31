شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت السفارة الروسية بالقاهرة برسالة تهنئة للمصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، متمنية لهم قضاء عطلة سعيدة.

وقالت السفارة فى منشور على فيس بوك قبل قليل: "أصدقاؤنا المصريون الأعزاء، عيد الأضحى مبارك. كل عام وأنتم بألف خير! إجازة سعيدة لكم".

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وكان الرئيس السيسى قد هنأ المصريون صباح اليوم بقدم عيد الأضحى، وكتب الرئيس السيسي، علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"يطيب لي أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة.

وكان السفير الروسى بالقاهرة جيورجي بوريسينكو قد أجرى مقابلة تلفزيونية مع برنامج رأى عام على قناة Ten هذا الأسبوع، قال فيها إن إن روسيا تضع فى المقام الأول فى علاقاتها مع مصر أن تكون الحدود المصرية هادئة من أى تصعيد، لذا تحرص موسكو على خروج الجماعات الإرهابية من ليبيا.

وأكد السفير أن الموقف الروسى مقارب للموقف المصرى من ليبيا، لافتا إلى أن روسيا تهتم كثيرا بالشراكة مع مصر فى الساحة الدولية، مؤكدا أن هناك تطابق كبير فى الرؤى بين الدولتين. وأكد السفير الروسى أن مصر لها مركز كبير فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزن كبير فى أسيا وأوروبا، مؤكدا أن استقرار مصر أساسى لاستقرار دول أخرى فى المنطقة.