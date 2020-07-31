شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم تحدث مخالفة واحدة فى صلاة العيد بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رئيس غرفة عمليات الوزارة، أنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ، وأن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا ، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا .

وحول ما أثير حول محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد تذكر، قال الشيخ جابر طايع ، تم إبلاغ الجهات المعنية بأماكن المخالفة وتعاملت مع المخالفين في حينه، قائلا:"فكل الشكر لكل قيادات الأوقاف والعاملين بها وكل الشكر والتقدير لرجال الأمن الساهرين على أمن هذا الوطن العظيم"..

ونقلت وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بحضور عدد محدود من المصلين، وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

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وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح لدخول أى مصلين إلا الذين تم تحديدهم من العاملين بالوزارة وفريق الإذاعة المكلف بنقل الصلاة على الهواء مباشرة والالتزام بغلق أبواب المسجد.

كما شددت الوزارة على المصلين الذين أدوا الصلاة بالمسجد ممن سيتم تحديدهم بضرورة ارتداء للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، مع إحضار المصلى الشخصى قبل دخول المسجد.