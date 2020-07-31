شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: حملات تموينية مكثفة خلال أيام عيد الأضحى للتأكد من تخفيضات الأوكازيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى، حيث تقوم المحلات بالإعلان عن عروض شريطة كتابة الأسعار قبل وبعد الأوكازيون ومن يثبت تلاعبه سيتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بإعداد نشرة توعية حول الأوكازيون الصيفى وإرسالها إلى مديريات التموين بشأن توعية المستهلك لعدم خداعة خلال شرائه فى فترة الأوكازيون وهى معرفة السلع قبل وبعد الأوكازيون، مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك وحتى تمكنه فى استبدال السلع خلال الفترة التى يحددها القانون، وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك عمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار أفضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب، وعند شراء ملابس الأطفال أحرص أن يكون فيها نسبة كبيرة من الأقطان وأن تكون المنتجات المعروضة خلال الأوكازيون هى نفس المنتجات التي كانت معروضة قبل الأوكازيون.

Advertisements

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت العمل بالأوكازيون الصيفى، لمدة شهر، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.