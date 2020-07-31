شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة «عونك لهم.. رفعة لك» لدعم التكافل والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية إلكترونية، بعنوان «عونك لهم.. رفعة لك» بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر، للحث على مساعدة الفقراء والمحتاجين في هذه الأيام المباركة، ضمن الحملات التوعوية التي يقوم بها المجمع لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في رقي هذا المجتمع ونهضته، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب-شيخ الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن الحملة تأتى فى إطار اهتمام المجمع بنشر القيم الإنسانية والاجتماعية التي دعا إليها الإسلام؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين ومتواصلين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع وتحتاج إلى انتشار قيم التكافل والتعاون بين الناس جميعًا.

أضاف عياد أن الحملة تستهدف دعم العلاقة الإنسانية بين الناس والعمل المستمر على نشر ثقافة العمل التعاوني وخاصة عند مواجهة الأزمات، الأمر الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في الإحساس بالآخرين واستشعار المسئولية نحوهم والوقوف بجانبهم، وأن كل عمل يقدمه الإنسان من شأنه أن يعين غيره على نوائب الدهر إنما هو عمل راقي يرفع شأن صاحبه في الدنيا والآخرة.

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وأشار الأمين العام إلى أن الحملة تركز على بيان المواقف العملية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن تكون في حياة الناس مثل: الإحساس بمعاناة الفقراء والبؤساء، ونفع الناس وتخفيف معاناتهم ومواساتهم، وإدخال السرور عليهم، وتفريج كرباتهم، ومساعدتهم في قضاء حوائجهم، وإعانة المحتاج، والسعي في علاج المرضي، والإحساس بالغير وبهمومه.