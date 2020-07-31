شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة : إلزام الجميع بارتداء الكمامة فى وسائل النقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعدم السماح بدخول أو خروج السيارات بموقف هيئة النقل العام بالقاهرة بعبد المنعم رياض، إلا بعد التأكد من ارتداء السائقين و الركاب للكمامات.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار طوال أيام العيد وتكثيفها طوال أيام العيد.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، شملت موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حفاظا على الصحة العامة.

كما تفقد محافظ القاهرة عدد من أحياء العاصمة لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز والوقود والبوتوجاز خلال فترة أجازة العيد .

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

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واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .