شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كنسي لمحافظ الشرقية: «الأضحى عيد لكل المصريين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الأنبا مقار، أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية، والوفد الكنسي المرافق لهم، بحضور قيادات المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي اعياد لكل المصريين متمنين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والإستقرار.

وأعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم، وقال إن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا.

محافظ الشرقية يستقبل الوفد الكنسي

محافظ الشرقية يستقبل الوفد الكنسي

محافظ الشرقية يستقبل الوفد الكنسي

محافظ الشرقية يستقبل الوفد الكنسي